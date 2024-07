Návštěvníci nymburského kina Sokol musí do uličky Hradební a vejít bočním, jinak služebním vchodem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další komplikace kolem rekonstruované Tyršovy ulice. U začátku stávajících výkopů na silnici je hlavní vchod do kina Sokol. Tím se návštěvníci projekcí, kinokavárny, divadel a dalších kulturních akcí až do konce prázdnin do areálu nedostanou. Začaly totiž úpravy hlavní přístupové cesty, která vede od brány až samotné budově kina.