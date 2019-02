„Celá akce proběhla tak jak měla, nedošlo k žádným nepředpokládaným událostem. A to ani při samotných pracích, ani při nutných výlukách vlaků,“ řekl starosta Lysé Karel Otava.

Posledních 14 dnů bylo klíčových při dokončování jedné z nejzásadnějších dopravních staveb regionu. Pracovníci odborné firmy zkompletovali největší součást nadjezdu a pomalu ji začali nasouvat nad trať. Práce probíhaly v nočních směnách, nutné bylo z bezpečnostních důvodů zastavení všech vlaků. Nasunutí na připravené pilíře, které se nachází i přímo v kolejišti, se podařilo a v těchto dnech už dělníci usazují díl napevno. Tak, jak by měl zůstat minimálně další desítky let. Pochopitelně už za plného železničního provozu.

Nový nadjezd však ještě zůstává pro veřejnost i silniční dopravu uzavřený. Budou se dělat povrchové úpravy včetně výroby a položení samotné vozovky. Časový harmonogram prací je zatím dodržován přesně a nic nenasvědčuje tomu, že by železniční nadjezd měl začít sloužit dříve nebo naopak později. „Stále počítáme s tím, že první auta začnou nadjezd využívat letos v září,“ potvrdil Karel Otava.

Na chybějící nadjezd doplácejí především lidé ze čtvrti Litol. Ti musí do centra města jezdit oklikou kolem firmy Kovona. Stejnou trasou si cestu usnadňuje i řada dalších vozidel, bohužel často i nákladních, která však v těchto místech nemají co dělat. „Už aby bylo hotovo. Měli jsme klid, ale co se jezdí kolem Kovony, je po klidu a soukromí. Lidi s auty se tu prohání jak na závodišti. A náklaďáky jezdí tam, kde nemají vůbec co dělat,“ stěžuje si na sociální síti Hana Šimůnková.

Předchozí železniční nadjezd byl podle údajů z let 2016 a 2017 v havarijním stavu. Proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a nahrazení nadjezdem novým. K uzavření stavby došlo loni v dubnu, v květnu převážně po nocích pak proběhla demolice za pomocí jeřábů a rozřezání konstrukce.