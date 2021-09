Starosta Křince Jan Lebduška ještě nemá oficiální vyjádření ze strany kraje a zatím neví, jaký bude nový jízdní řád. Proto by si rád konečné hodnocení o konci provozu na železniční trati ve všední dny nechal na pozdější dobu. „V tuto chvíli nevím, zda bude spoj začínat u nádraží nebo bude zajíždět do obce a začínat na náměstí. Pokud bude skutečně posílena autobusová doprava, pak budou potřeba úpravy některých zastávek a bude nutné řešit, aby autobusy neničily stávající komunikace,“ přemýšlí křinecký starosta.

Pokud by však autobusy jezdily v dostatečné frekvenci a zajížděly do jednotlivých obcí, byl by s takovou variantou smířen. „Myslím, že i lidé z obcí by si na to velmi rychle zvykli,“ doplnil Jan Lebduška.

Jeho městecký kolega Milan Pavlík si myslí, že o verdiktu bylo rozhodnuto před tím, než vůbec kraj začal s obcemi jednat. „Jsem zklamaný. Je dobře, že zůstal zachován alespoň víkendový provoz pro ty, co jezdí na výlety a také pro ty, kteří se chtějí o víkendu dostat třeba do Nymburka,“ reaguje Pavlík na rozhodnutí kraje.

Také on s napětím očekává, jaké budou nové jízdní řády, ve kterých mají být podle jeho informací i další změny v rámci Pražské integrované dopravy. Mohlo by se tak vrátit i přímé autobusově spojení mezi Městcem Králové a Nymburkem. „Uvidíme. Podstatné je, aby se autobusová doprava už neredukovala v dalších letech,“ shoduje se se svým křineckým kolegou.