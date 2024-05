Radnice obě verze představila na pondělním veřejném setkání a bude se snažit získat názor co nejvíce místních na obě podoby mostu. „Chceme oslovit místní, aby nám dali vědět, která varianta mostu se jim líbí více. Už nějaké indicie máme, ale budeme rádi i za další názory,“ řekl radní Dušan Zezulka (ODS), který se za vedení města v projektu nejvíce angažuje.

Dva návrhy na podobu nového mostu představili na poděbradské radnici. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle jeho slov by mělo být jasno ještě v červnu. Na základě doporučení vybere jednu ze dvou variant rada města, která ji pak doporučí zastupitelům ke schválení. „Očekáváme, že k tomu dojde na červnovém jednání zastupitelů,“ potvrdil Deníku Zezulka.



Nová cyklostezka

Nové přemostění Labe má lidem usnadnit cestu z okrajových částí města do několika sportovišť na Ostende na druhé straně Labe. Počítá se i s úpravou nábřeží ze strany od ulice Na Vinici. Právě od této ulice směrem k přístavišti a pivovaru, tedy do centra města, by měla současná široká cyklostezka zůstat k využití pouze pro pěší. V úseku by vznikla úplně nová cyklostezka navazující na sjezd z nového mostu a vedoucí přímo po labském břehu. Mezi cyklostezkou a pěší zónou by zůstal zelený prostor.

S novou cyklostezkou se počítá i na straně Polabce. Upravit a rozšířit se má také příjezdová silnice od napojení na pražskou výpadovku až k mostu. U něj by podle představ radnice mělo vzniknout záchytné parkoviště pro 50 aut. Na začátku roku však zastupitelé neschválili návrh na změnu územního plánu, který by to umožnil. Další komplikací v plánech stavby parkoviště je fakt, že připravené pozemky jsou jednak v záplavové zóně a jednak jde o zemědělskou půdu nejvyšší kvality. Nicméně vedení města s jeho stavbou i nadále počítá. „Postavení mostu bez plánovaného parkoviště by bylo polovičatým řešením,“ konstatoval v únoru místostarosta Ladislav Langr.

Poté, co zastupitelé rozhodnou, která z variant mostu by měla v Poděbradech vyrůst, bude vybrán projektant, a později i zhotovitel stavby. Podle vyjádření z loňského roku by stavba mostu měla být projektem pro roky 2025 a 2026.



