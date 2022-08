V šoku je z toho trenérka Martina Kučerová. „Pořád mi to jen pomalu dochází, co se to vlastně děje. Faktem je, že světová federace pole sportu vyzvala národní organizace k nominaci na sportovce roku v kategorii dívky, chlapci, ženy a muži. V případě Česka to bylo opravdu těžké vybrat jen jednu v kategorii žen a juniorky. České výpravy ve světě bývají totiž dosti úspěšné a na našich tuzemských pódiích se to hvězdami hemží,“ řekla Deníku nymburská cvičitelka.