Co vlastně hasiči slavili? V těchto měsících uplynulo přesně 160 let od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů. Proto všechny sbory přijely i s historickými prapory. Trochu výjimečný prapor přivezl starosta nymburských dobrovolných hasičů Zdeněk Vocásek. Krásná zástava je totiž žhavou novinkou a byla dokončena jen před několika dny. „Slavnostně jej představíme v září, kdy bude i požehnán,“ řekl Vocásek. Stejně jako ostatní prapory ale i ten nymburský byl z obou stran vyfocen do okresní kroniky.

V rámci slavnostního odpoledne zahrála Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem, představily se mažoretky a stovky lidí měly stále co sledovat. Připravena byla i ukázka požárního útoku v podání mezinárodně úspěšného týmu hasiček a hasičů z Pískové Lhoty, dovednosti předvedl i psovod. Vrcholem příjemného jarního odpoledne u fontány byl slavnostní nástup všech přítomných jednotek.