Historická lokomotiva bude stát vedle kruhového objezdu ve směru od Všechlap

Konečně! O umístění historické lokomotivy na příjezdu do města mluví vedení radnice už několik let. Starosta Tomáš Mach před časem avizoval umístění stroje doprostřed velkého kruhového objezdu. Na to však město nezískalo potřebná povolení. Nově tak radní rozhodli o tom, že historický symbol města bude stát po pravé straně při příjezdu do města od Všechlap vedle kruhového objezdu.

Historická lokomotiva jako symbol Nymburka. | Foto: archiv města