Při odpolední procházce čekalo na jedné cestě zajímavé překvapení, a to hibernující plšík lískový. Zpočátku si nálezci mysleli, že jde o mrtvé zvíře. Jak se ale za chvíli ukázalo, zvířátko sice leželo v nehybné poloze, ale v určitých intervalech oddychovalo. Neváhali a ihned zavolali do záchranné stanice.

Nalezený plšík lískový je v péči ochranářů ze záchranné stanice na Huslíku. | Foto: Luboš Vaněk

„Jak se plšík na cestu dostal, netušíme. Co ale víme, že u nás zůstane až do jara, kdy ho budeme moci vypustit zpět do přírody. Tento pacient se do našeho seznamu příjmů zapsal na 64. pozici od počátku roku,“ uvedl vedoucí záchranné stanice na Huslíku Luboš Vaněk.