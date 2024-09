Kompletně se ruší oslavy výročí 150 let existence dobrovolného hasičského sboru v Nymburce. V sobotu se tak neuskuteční spanilá jízda hasičských vozidel od Drahelic do centra, ani pochod vlajkonošů z náměstí na Špičku, kde byl přichystán hlavní program. A to včetně výstavy hasičské techniky. „Nepříznivá meteorologická předpověď nás donutila zrušit oslavy 150 let našeho sboru. Výjezdová jednotka v nadcházejících dnech bude připravena plnit úkoly tam, kde nás bude třeba,“ uvedl Zdeněk Vocásek, starosta nymburských dobrovolných hasičů.

Osekán bude také program Dnů evropského dědictví, který měl nabídnout řadu prohlídek, procházek městem a umožnit návštěvy míst, která nejsou běžně přístupná. Součástí akce měl být i sobotní košt vín v parku pod hradbami. Ten se neuskuteční. „Zrušena je také jízda lodičkami po Velkých Valech, kterou měli zajistit skauti. Nedojde ani na odpolední komentovanou prohlídku centra města s Jiřím Černým. O dalších bodech programu se zatím stále diskutuje. Postupně program aktualizujeme přímo v události na facebookových stránkách a bude také vyhlášen rozhlasem,“ řekl Petr Černohous z nymburské radnice.

Vyjížďky po Velkých Valech na lodičce pořádané místními skauty. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zřejmě nejmasovější víkendovou akcí mimo Nymburk měly být Jiřinkové dny v zahradnictví Dahlia ve Slovči. Na ně měla v sobotu dorazit kromě stovek dalších lidí také ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová, která měla spolu s dřevěnými postavičkami pokřtít nový druh jiřinky s názvem Mánička. „Celý program posouváme vzhledem k ohlášené nepřízni počasí na následující víkend. Jiřinkové dny i se zveřejněným programem se tedy uskuteční v sobotu a neděli 21. a 22. září,“ řekl majitel zahradnictví Luděk Brzák.