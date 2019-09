Takto tragický scénář se podle hasičů může odehrát kdykoliv. Aby byla její pravděpodobnost co nejmenší, pořádají každoročně v rámci Dne požární ochrany akci, při níž se pokoušejí projet kritická místa. Letos se tato akce odehrála v pátek 13. září večer. I tentokrát na sídlišti našli zatarasené přístupové cesty a špatně parkující auta. „Vidíte, teď naši kolonu slyší a rychle si běží přeparkovat. Když se to ale stane ve dvě v noci, tak rychle reagovat nikdo nebude,“ říká velitel HZS Nymburk Roman Zima před jedním z paneláků nedaleko pivnice Výměník.

Po revitalizaci se však situace na největším nymburském sídlišti přece jen zlepšila. „Nejhorší je nyní situace na jankovickém sídlišti. Ale to je před revitalizací a my komunikujeme s městem, aby nám úpravy umožnily lepší přístupnost i do této lokality,“ uvedl Zima. Situaci s přístupností různých míst sledoval a poznatky si zapisoval také Jiří Konhefr, vedoucí správy majetku nymburské radnice.

Hasiči projeli se dvěma vozy těžké techniky čtvrtě Zálabí, Rejdiště, Habeš a sídliště. Nevhodně parkujícím řidičům dávali za stěrače varovné letáky.