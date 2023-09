Přesvědčili jsme se, že tehdy nemluvili do větru. Všech třicet stromů krásně roste a ani jeden neuschnul a nemusel být nahrazen jiným. Úspěšnost projektu si pochvaluje i starosta nymburských dobrovolných hasičů Zdeněk Vocásek. Zároveň vyzývá další spolky, aby se do podobných akcí zapojily. „Tento projekt se nám povedl. Škoda, že ve městech o tyto projekty z dotační podpory pro spolky není moc velký zájem. Pokud by některé spolky nebo sdružení si chtěly vysadit stromy na území našeho města z dotační podpory, jsme připraveni poradit, jak na to,“ uvedl Vocásek.