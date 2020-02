Hasiči posilují početní stavy na jednotlivých základnách. „Od šesté ráno budeme mít oproti běžným stavům navýšeno o tři osoby více, což přímo v Nymburce bude znamenat stav 15 mužů,“ uvedl velitel profesionálních hasičů v Nymburce Roman Zima.

Lidé by se měli připravit na možný výpadek elektřiny, připravit si například už večer svíčky. Motoristé by měli vyjíždět jen v nejnutnějších případech, silný vichr může způsobit i neovladatelnost vozu. Chodci by se neměli pohybovat v místech, kde hrozí ulétnutí části plechových i jiných druhů střech.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v neděli zvýšil stupeň výstrahy před větrem, který má zasáhnout navečer území České republiky. Zdroj: Český hydrometeorologický ústav