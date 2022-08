Hasiči a záchranáři budou mít společné sídlo. Stanice vyroste v Drahelicích

/FOTOGALERIE/ O plánu postavit v Nymburce společné sídlo záchranky a dobrovolných hasičů jsme informovali už na jaře. Tento záměr nyní dostává reálný rozměr a společná stanice by měla vyrůst do tří let naproti bývalé restauraci Cejpovna na kraji Drahelic. Ve středu plán posvětili radní města.

V těchto místech by mělo do tří let stát společné sídlo hasičů a záchranky. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ti doporučili zastupitelům schválení Memoranda o výstavbě Integrovaného záchranného centra Nymburk. Garanty budou nymburská radnice, Středočeský kraj a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Kromě toho radní také schválili zadání studie proveditelnosti. „Centrum by mělo vzniknout v následujících třech letech na pozemku města v Drahelicích, v areálu bývalého velkoobchodu zeleniny naproti Cejpovně. Důvodem pro stavbu společného sídla jsou nevyhovující, provizorní prostory, ve kterých v současnosti fungují Zdravotnická záchranná služba Nymburk a Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nymburk,“ uvedl radní Zdeněk Vocásek. Malými Valy sviští auta. Zpomalit je mají betonová vyvýšení. Jako na sídlišti Objekty, které obě záchranné složky nyní užívají, vlastní jiní majitelé. Část sanitek musí občas parkovat venku. Hasiči zase užívají vypůjčené prostory, které mají pod smlouvou nejdéle do roku 2026. Také jim výrazně narůstá požadavek na skladové prostory, jelikož výjezdová jednotka je předurčená od roku 2021 pro distribuci materiálu při řešení krizových situací. Na vybraném místě by po demolici stávajících objektů měly vyrůst dvě protilehlé haly, které budou tvořit garáže pro techniku obou záchranářských složek. V jedné třetině v přízemí a v patře obou objektů by pak vznikly prostory pro výkon služby se zázemím. Nádvoří je plánováno společné. Celý pozemek má rozlohu přes 3 400 metrů čtverečních. Strategické místo Nespornou výhodou je napojení na hlavní silnici. „Umístění IZC koresponduje s rozvojem místní části Drahelice, Drahelického předměstí a Jankovic, kde se očekává nárůst obyvatelstva o zhruba čtyři tisíce lidí v následujících deseti letech a výhledově nové přemostění Labe s navazujícím obchvatem z Drahelic na Všechlapský vrch, čímž je zohledněno strategické umístění Integrovaného záchranného centra,“ píše se v prezentaci projektu. Vizualizace: Podívejte se, jak bude nemocnice v Nymburce vypadat za pár let Záměr počítá s tím, že 80 procent nákladů pokryjí dotace, 20 procent by šlo z rozpočtu města a zřizovatele záchranné služby. Celkové náklady byly na jaře spočítány na 50 milionů korun, kvůli stávající situaci se však možná navýší. Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

