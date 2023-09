/FOTO/ Větší komfort čeká v nové divadelní sezóně na návštěvníky nymburského Hálkova divadla. Nové čalounění dostávají sedačky, které právě kvůli svrchní vrstvě už byly nepohodlné a rozhodně nepřispívali ke kvalitním prožitkům z domu umění.

Město plánuje obnovu hydroizolační funkce střechy, která je zastaralá a místy do budovy zatéká. | Foto: se souhlasem Hálkova divadla

„Jejich stav už byl opravdu žalostný. Zaměstnanci divadla dokonce našili na sedadla provizorní návleky, které měly zabránit dalšímu výraznému zničení,“ přiblížil neutěšenou situaci v Hálkově divadle místostarosta Bořek Černý. V roce 2021 byla přečalouněna zničená sedadla v prvních dvou řadách. Nyní začala oprava zbývajících 232 kusů sedadel v dalších řadách a 12 židlí z hlediště. Hotovo by mělo být do začátku října, aby mohlo divadlo včas otevřít a zahájit sezonu. Za celkovou cenu více než 473 tisíc korun bude provedeno čalounění sedadel novou látkou, jejich demontáž i montáž na původní místa. Použitá látka vínové barvy bude totožná s materiálem, který byl použit na již opravená sedadla.

To však nejsou jediné úpravy, které se v divadle budou dělat. Město plánuje obnovu hydroizolační funkce střechy, která je zastaralá a místy do budovy zatéká. Radnice již vybrala zhotovitele s cenovou nabídkou za 2,58 milionu korun. Stavební práce začnou po podpisu smlouvy a budou trvat do konce roku. Zastřešení Hálkova městského divadla je řešeno osmi střechami na různých výškových úrovních. Ty jsou jednoplášťové a tvořené asfaltovým pásem. V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci střešního pláště a také k zateplení střech. Budova divadla s prvky funkcionalismu od architekta Jaroslava Koska se nachází v Městské památkové zóně Nymburk, a proto byly veškeré plánované práce projednány s památkáři.