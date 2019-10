Gymnazisti sází krokusy na památku židovských dětí

/FOTOGALERIE/ Studenti nymburského gymnázia sdružení v Klubu moderní historie se zapojili do celosvětové akce, která má připomenout tragické osudy židovských dětí za druhé světové války. Do speciálních květináčů vysázeli cibulky žlutých krokusů. Ty by měly podle iniciátorky akce a dějepisářky Lucie Prokešové vykvést v lednu.