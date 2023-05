/FOTO, VIDEO/ Dobrá věc se podařila. Příběh tříletého křížence Fredyho, kterého se musel zřeknout jeho vážně nemocný páníček, má dobrý konec. V poděbradském útulku Haryk strávil jen pár dnů, než si jej našla nová panička.

Fredy se svojí novou paničkou bude bydlet na Kladensku. | Foto: se svolením psího útulku Harýk

Smutný příběh Fredyho a jeho původního pána jsme zveřejnili na začátku týdne. To už měla Fredyho nová panička vyhlédnutého. „Přijela ještě týž den, kdy jste ho byli tady u nás fotit. Nejdřív si ho byla prohlédnout,“ řekla Radka Andělová z psího útulku Haryk. Nová panička nebyla díky našemu článku jediným zájemcem. „Po vyjití článku telefonovali i další lidé, že jeho příběh četli a ptali se na něj,“ potvrzuje žena starající se o psy v útulku.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Novým domovem bude pro Fredyho Kladensko. „Pomalu se vrací ke svému původnímu způsobu života. Paničku bude mít jen pro sebe a bydlet bude v bytě. Nedaleko mají i zahrádku. Pokud Fredy dovolí, bude mít za kámošku sousedovu fenku,“ doplnila Andělová.

Nucené odloučení

Fredy zažil několik dramatických týdnů. Tříletý kříženec německého ovčáka a špice žil spokojeně a těšil se na výlety do přírody, které mu dopřával jeho majitel. Jenže kvůli pánově vážné nemoci nabraly věci nečekaný spád. Původní majitel se snažil sehnat pomoc u příbuzných, kteří by si Fredyho vzali. Bohužel marně. Došlo tak až na kritickou variantu, kdy jednoho dne musel Fredyho odvézt do poděbradského útulku a s těžkým srdcem ho tam nechat.

Fredy celou situaci nechápal a nerozuměl tomu, proč ho páníček opustil. I kvůli jeho návykům a citům bylo žádoucí pro něj rychle najít nový domov. A to se podařilo. Stejně štěstí však zatím neměli další pejsci, které jsme v útulku vyfotili a přidali jejich příběhy. Pokud chcete udělat některému z nich stejnou radost, jakou zažívá v těchto dnech Fredy, prohlédněte si nabídku za textem a ozvěte se Radce Andělové na telefon 723 546 055.

GwenaZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýGwena je desetiletá fena německého ovčáka. V útulku je od února, kdy se jí její panička musela vzdát kvůli tomu, že byla umístěna do domova pro seniory, kam s fenkou nemohla. Panička už bohužel zemřela, ale Gwena by ještě ráda našla nového páníčka.

BlekZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýDevítiletý Blek, kříženec staforda s buldočkem, žil ještě donedávna v nedalekém Nymburce. Bohužel jeho paničkou byla alkoholička, která jednoho dne zmizela a chudáka Bleka nechala v bytě samotného. Najde konečně správného páníčka?

HubertZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýOdhadem sedmiletý fešák Hubert byl odchycen jako po ulicích se potulující pejsek. O jeho minulosti se toho proto moc neví. V poděbradském útulku platí za jednoho z největších pohodářů a určitě by si na nového páníčka velmi rychle zvykl.

FrodyZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýSedmiletý Frody žil dosud v osadě na Jičínsku. Byl dlouhou dobu uvázaný na řetězu a patrně dostal od někoho i úder do hlavy, na níž má znatelnou jizvu. Zřejmě i kvůli tomu na jednu stranu neslyší. Takový strašlivý osud si přece nezaslouží…

RexíkZdroj: se svolením útulku HarýkAni devítiletý Rexík neměl na růžích ustláno. Panička byla ze sociálně slabších vrstev a měla jej devět let uvázaného na řetězu. Odebrán jí byl až ve chvíli, kdy z dosavadního domova zamířila na ubytovnu. Také Rexík by rád poznal radostnou stránku psího života u nového páníčka.