/FOTO, VIDEO/ Hodný a mazlivý Fredy měl ještě před několika dny svého milovaného páníčka. Tříletý kříženec německého ovčáka a špice byl zvyklý jezdit na výlety do přírody. Zároveň je čistotný, jelikož žili s páníčkem v bytě.

Když spolu před pár dny nasedli do vlaku, myslel si Fredy, že jedou na další výlet. Tentokrát však bohužel výprava skončila v poděbradském útulku, z nějž páníček odjel sám. Fredy nic nechápe. Vždyť nic neprovedl, tak proč ho páníček opustil?

Bohužel, ostrým řezem do dosud radostného Fredyho života zasáhla vážná nemoc jeho pána, který si jej kvůli tomu nemůže nechat. Prvotně sháněl pomoc a převzetí Fredyho v rámci vlastní rodiny. Ale neuspěl, a tak došlo až na variantu útulek. „Z celého svého srdce přeji chlapákovi Fredymu, aby našel super človíčka a měli jste se jako doteď my dva. Nikdy na tebe nezapomenu, brácho,“ vzkázal svému psovi už na dálku jeho dosavadní páníček Tomáš.

Nic nechápající Fredy je tak v útulku už několik dnů a stihl podstoupit potřebný veterinární zákrok. „Fredy absolvoval kastraci, která byla nutná, jelikož neměl jedno varle sestouplé a zůstalo mu v tříslech,“ vysvětlila Radka Andělová z poděbradského útulku Harýk.

Co by však nyní potřeboval Fredy ze všeho nejvíce, je urychleně najít svého nového páníčka. „Nemá rád hádky, slabšího jedince brání. Pro Fredyho hledáme ideálně jednoho vyrovnaného člověka, kterému by Fredy mohl být životním parťákem. Je vhodný jak do bytu, tak k domku se zahradou, ale s přístupem dovnitř,“ vysvětlila Andělová. Fredyho si případní zájemci mohou prohlédnout na videu či ve fotogalerii. V ní najdou také dalších pět psů, které nového páníčka shání stejně zoufale, jako Fredy.

Málo adopcí

V poděbradském útulku se momentálně starají o sedmnáct psů. Aktuální trend je bohužel takový, že jich spíše přibývá. „Momentálně zažíváme co se týká adopcí takové hluché období. Zájem je velmi malý,“ říká smutně Radka Andělová.

Naopak prakticky na denním pořádku jsou telefonáty s dotazem, zda mohou lidé u nich psa odložit. „Důvody jsou různé. Někdy má majitel pocit, že už si psa nemůže dovolit z finančních důvodů, jindy v tom hraje roli zdraví páníčka,“ vysvětluje žena z útulku.

Některé důvody jsou však jen těžko pochopitelné. Nedávno se ozvala rodina s tím, že si k původnímu psovi pořídila ještě dalšího. „Psi na sebe zaútočili a panička je chtěla roztrhnout a jeden ze psů ji přitom kousl. Rozhodnutí znělo, že za to může původní pes, kterého chtějí dát do útulku a nechat si nového,“ nerozumí uvažování některých lidí Radka Andělová.

I z výše uvedených důvodů by Deník rád pomohl najít nové domovy několika psům, kteří v současné době přebývají v útulku Harýk. Snímky šesti z nich včetně Fredyho najdete v galerii i s jejich pohnutými příběhy. S jakoukoli pomocí, ideálně s nabídkou adopce, se ozvěte Radce Andělové na telefon 723 546 055. Ona i psi, kteří znovu naleznou své životní štěstí, vám budou vděční.

FredyZdroj: se svolením útulku HarýkFredy je tříletý kříženec německého ovčáka a špice. Je hodný, mazlivý, hravý, má moc rád výlety do přírody a je čistotný, byl zvyklý žít v bytě. Nemá rád hádky, slabšího jedince brání. Pro Fredyho hledáme ideálně jednoho vyrovnaného člověka, kterému by Fredy mohl být životním parťákem. Je vhodný jak do bytu, tak k domku se zahradou, ale s přístupem dovnitř.

GwenaZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýGwena je desetiletá fena německého ovčáka. V útulku je od února, kdy se jí její panička musela vzdát kvůli tomu, že byla umístěna do domova pro seniory, kam s fenkou nemohla. Panička už bohužel zemřela, ale Gwena by ještě ráda našla nového páníčka.

BlekZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýDevítiletý Blek, kříženec staforda s buldočkem, žil ještě donedávna v nedalekém Nymburce. Bohužel jeho paničkou byla alkoholička, která jednoho dne zmizela a chudáka Bleka nechala v bytě samotného. Najde konečně správného páníčka?

HubertZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýOdhadem sedmiletý fešák Hubert byl odchycen jako po ulicích se potulující pejsek. O jeho minulosti se toho proto moc neví. V poděbradském útulku platí za jednoho z největších pohodářů a určitě by si na nového páníčka velmi rychle zvykl.

FrodyZdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýSedmiletý Frody žil dosud v osadě na Jičínsku. Byl dlouhou dobu uvázaný na řetězu a patrně dostal od někoho i úder do hlavy, na níž má znatelnou jizvu. Zřejmě i kvůli tomu na jednu stranu neslyší. Takový strašlivý osud si přece nezaslouží…

RexíkZdroj: se svolením útulku HarýkAni devítiletý Rexík neměl na růžích ustláno. Panička byla ze sociálně slabších vrstev a měla jej devět let uvázaného na řetězu. Odebrán jí byl až ve chvíli, kdy z dosavadního domova zamířila na ubytovnu. Také Rexík by rád poznal radostnou stránku psího života u nového páníčka.