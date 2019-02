Milovice - Město stále nerozhodlo o referendu. Podle starosty musí lidé vědět více informací, aby mohli hlasovat.

Kluby uzavřely symbolicky milovické letiště | Foto: archiv AIR klubu Lysá nad Labem

Protesty proti plánované výstavbě obří fotovoltaické elektrárny na letišti Boží Dar se stále množí.

O víkendu letci, kteří mají téměř dvacet let v hangárech Božího Daru svá letadla, uzavřeli symbolicky letiště s tím, že se prý chystají jednat na vyšších místech. Elektrárna se jim, stejně jako dalším lidem, nezdá jako nejlepší řešení, jak po stránce pracovních příležitostí, tak i z pohledu celkového využití prostoru. „V neděli se kolem šesti set lidí vyjádřilo na podpisových arších. Podpořit tuto akci přiletělo nebo přijelo mnoho občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou obří fotovoltaické elektrárny a dali svým podpisem pod petici jasně najevo, že toto krásné zákoutí Milovic se dá využít pro sportovní a motoristickou činnost. Zájem úzkého okruhu zlatokopů nemůže být nadřazen zájmu prostého lidu,“ uvedl Milan Köhler z letekého klubu.

Město však zatím stále nerozhodlo o tom, zda vypíše referendum, ve kterém by se lidé v Milovicích mohli k využití Božího Daru vyjádřit. „Lidé by měli vědět více informací, než se k něčemu vyjádří,“ uvedl starosta Milovic Milan Kraus. O referendu zřejmě rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v pondělí 3. května. Protestní akce nyní probíhají na dvou hlavních frontách. Jedna skupina jsou letci, druhou skupinu iniciovaly Věci veřejné, jejichž zástupci odevzdali tento týden na radnici oficiální návrh na konání místního referenda. S nesouhlasem ale přišli i členové místní ODS.

Všichni se však shodují na nejdůležitějších bodech. Všechny protestující skupiny nechtějí fotovoltaickou elektrárnu z několika důvodů. První je ten, že nepřinese slibovaný počet pracovních míst, která by Milovice nutně potřebovaly. Další důvod shodně uvádějí, že výstavba takových elektráren zdraží všem elektřinu o mnoho procent.

„Nehceme mít sucho na polích a ve studních a nechceme likvidaci letiště. Nebojíme se neustálého cíleného strašení „Kargo“ letištěm. Takový projekt již neexistuje, byl již dříve zrušen a to i z důvodů, že obyvatelstvo bylo a je proti „Kargo“ letišti,“ píší místní letci ve svém prohlášení s tím, že alektrárna by zrušila veškeré aktivity, kterých je nyní na letišti dost. Jde například o natáčení filmů, akcí automobilového sportu, hudební festivaly a v neposlední řadě i sportovní létání.

Krajský úřad zatím nájemní smlouvu s vítěznou firmou Mladá RP nepodepsal. „Jsme si vědomi, že je to velice citlivá záležitost. Případné referendum má vyjádřit souhlas s něčím a ne pouhé elektrárnu ano, či ne. Lidé by se měli dozvědět daleko více informací, co bude nebo nebude prospěšné, kdyby tu elektrárna stála. Akt podpisu nájemní smlouvy nemá vazbu na město, ale na druhou stranu ano, protože souvisí se změnou územního plánu, kterou případně musí schválit milovičtí zastupitelé,“ uvedl starosta Kraus.