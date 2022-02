Mise splněna! Ukrajinskou rodinu přivezl majitel mlýna do Nymburka

V neděli ráno vyjela první dvě osobní auta, která vezou část sbírky na Slovensko do města Humenné, kde je záchytný tábor s běženci.

„Sbírka pokračuje ještě dnes. Zítra by měla na cestu vyrazit menší dodávka a ještě využijeme jedno auto jiné organizace. Co se vejde do aut, odvezeme směr Ukrajina, co se nevejde, budeme schraňovat a použijeme na pomoc lidem, kteří ji budou potřebovat, až přijedou sem, “ vysvětluje Lucie Trejbalová.

Jedním z řidičů je i Petr Procházka. „Ve směru zpět rádi pomůžeme odvézt lidi, kteří to budou potřebovat,“ konstatoval před nedělním odjezdem.