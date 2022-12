Andílek se zjeví každý druhý den, tedy všechny liché dny posledního měsíce v roce od 1. až do 23. prosince. Kdo anděla objeví, nahraje jeho fotografii do komentářů pod příspěvkem. „Odměníme vždy první tři detektivy, ale každý může vyhrát jen jednou. Samozřejmě velice přivítáme i další vaše fotografie, přidejte je do komentářů, i když nestihnete být mezi prvními,“ vyzývá místostarostka Stanislava Tichá.

Nymburský advent láká na novinku: Na náměstí se po setmění opékají špekáčky

"Od Štědrého dne až do Tří králů pak bude opět možné vyrazit do ulic s pracovními listy, vyluštit letošní andělské tajemství a získat sladkou odměnu,“ doplnila k organizaci hry Stanislava Tichá.

Andělská hra vznikla před dvěma lety jako záplata za tehdy kvůli covidu rušené kulturní akce. Měla velký ohlas a loni již přilákala do ulic stovky hledačů. Nejen místní, ale i přespolní vyrážejí do historického centra hledat zatoulané andílky a luštit jejich tajemství. Nymburk se tak stává cílem vánočních výletů.