OBRAZEM: V Nymburce má vyrůst parkovací dům. Část bude pod zemí

Zlepšit počet parkovacích míst a zároveň co nejméně zasáhnout do stávající podoby místa. To je cílem projektu parkovacího domu, který má vyrůst v severní části parkoviště pod Eliškou na labském břehu. Dvoupodlažní budova má být z části zasazena do suterénu, aby nenarušovala panorama.

Parkoviště pod Eliškou v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický