Prvním miminkem roku 2023 na Nymbursku se stal Matěj Chlumecký, který přišel na svět na Nový rok v 9.47 hodin s mírami 51 cm a 3790 g. Chlapeček pojede s rodiči domů do Přerova nad Labem. První přímo nymburský občánek se jmenuje Matěj Král a narodil se v pondělí 2. ledna v 6 hodin s mírami 47 cm a 2870 g.

Popřát oběma miminkům přišli zástupci vedení radnice v čele se starostou Tomášem Machem, jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková a tým zdravotníků z porodnice. „Přejeme chlapečkům a jejich rodičům do života hlavně zdraví a radost. Personálu naší porodnice děkuji za příkladnou péči. O její oblíbenosti svědčí také počet porodů za loňský rok, který je rekordní od sedmdesátých let,“ uvedl starosta.

Loňský počet rekordů byl rekordní

Nymburská porodnice skutečně zaznamenala loni rekordní počet porodů. Podle nemocniční statistiky se počty porodů za rok vrací nad hranici osmi set opět od 70. let minulého století. Naposledy se nejvíce dětí v Nymburce narodilo v roce 1974, a to 913, a v následujícím roce 1975 to bylo 868.

V roce 2022 pomohli v místní porodnici na svět 836 dětem, z toho se dvakrát jednalo o dvojčata. Narodilo se 402 dívek a 434 chlapců. Pro zajímavost nejnižší porodní váhu evidují v loňském roce 1,8 kg a naopak nejtěžší miminko vážilo 4,6 kg.