Nebudeme čtenáře napínat, jedná se o čtyři malá liščata. „Hned čtyři mláďata lišky jsme přijali poté, co bylo zničeno jejich hnízdo při rozebírání balíku slámy. Měli štěstí v neštěstí. Velmi si vážíme jejich zachránců, kteří nelenili a vydali se s nimi k nám do záchranné stanice až ze Sobotky. Tři kluci a jedna holka se mají čile k světu a doufáme, že to tak půjde i nadále,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk.