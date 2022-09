Na vyhlášení v Luhačovicích nedorazil za obec sám. „Přijely dva autobusy plus další auta. Na vyhlášení bylo kolem osmdesáti lidí z naší obce. Představili jsme náš region, čepovalo se nymburské pivo. Obecně bylo u našeho stánku velmi živo, atmosféra byla skvělá,“ popsal starosta sobotní odpoledne, na které se v obci bude vzpomínat další generace. Ocenění přebral starosta z rukou ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Jeho ministerstvo je jedním z garantů soutěže.

V Luhačovicích se vyhlašovala Vesnice roku. Zvítězila Kostelní Lhota

Hodnotící komise ocenila bohatý spolkový život v obci i investice za poslední roky, díky kterým se v Kostelní Lhotě podařilo zvelebit veřejná prostranství nebo školu. Obec od církve získala také kostel. „Během tří let se jej podařilo prostřednictvím asi sedmi různých dotací zrekonstruovat i včetně nejbližšího okolí. A kostel pro nás není jenom symbolem, že jsme Kostelní Lhota, ale zároveň je to i místo potkávání," vysvětlil Tomáš Drobný.

S vítězstvím v soutěži je spojena i finanční odměna ve výši 2,6 milionu korun. Stihl už starosta přemýšlet, do čeho je obec investuje? „Zatím ne, je to všechno velmi čerstvé. Ty peníze jsou spojené s dotačním projektem. Určitě vymyslíme něco, aby všichni lidé v obci pocítili, že je to jejich vítězství, jejich snaha a peníze budou zužitkovány pro všechny. Chtěl bych všem v Kostelní Lhotě moc poděkovat,“ doplnil dojatý starosta.

Zdroj: Iva Nedavašková

Kostelní Lhota získala dokonce evropské ocenění už před pěti lety. Tehdy se stala Květinovým sídlem Evropy pro rok 2017.

Oslavy současného vítězství se uskuteční také na domácí půdě. Velká akce by měla vypuknout podle dosavadních plánů za 14 dnů, tedy v sobotu 1. října. „Pozveme k nám také všechny finalisty. Vítězi jsou opravdu všichni. Pokud by zástupci některé obce měli s termínem problém, tak datum případně posuneme, ale v tuhle chvíli platí termín za dva týdny,“ řekl Drobný.

Na druhém místě skončila ves Třeštice z Jihlavska v Kraji Vysočina, třetí příčku obsadila Poniklá ze Semilska v Libereckém kraji. U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity obyvatel, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 26. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí. Soutěž se koná od roku 1995 a vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. V předchozích dvou letech se soutěž neuskutečnila. V roce 2019 se o titul Vesnice roku ucházelo 206 obcí, získala jej tehdy Lipová z Děčínska v Ústeckém kraji.