Podloubí ukrývá zhruba 90 let starou původní malbu. Černá kresba s barevnými akcenty na béžovém podkladu, která pochází ze 30. let 20. století, je skryta pod novější malbou. Potvrdil to jarní průzkum. Dekorativní výzdoba klenby by měla mít v celém rozsahu zhruba 26 metrů čtverečních. Zároveň bude odstraněna poslední vrstva výmalby klenby, která byla provedena nevyhovujícím způsobem.

U nymburského nádraží má stát v příštím roce cyklověž. Město žádá o dotaci

Náklady na rekonstrukci podloubí budou známy až po dokončení prací. Vedení radnice je na jaře odhadlo na půl milionu korun.