FOTO: Poděbradský park i náměstí budou barevně sladěné

Nymburk - Je ženatý, má dvě děti a pochází ze Zábřehu na Moravě. Ale hlavně hraje basketbal za mužstvo Nymburka, navíc v letošní sezoně je jeho kapitánem. Hráč s číslem šest na dresu Pavel Pumprla, český reprezentant, ve čtvrtek od 14 do 15 hodin odpovídal na dotazy čtenářů v online rozhovoru. S Nymburkem získal tři mistrovské tituly, pak odešel do Španělska, aby se zase vrátil. Navíc je předsedou hráčské asociace. Je to neobyčejně pilný a ctižádostivý hráč.