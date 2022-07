FOTO: Odsouzení z Jiřic vyrobili model věznice. Nechybí ani osvětlení

Krátit si čas ve věznici výrobou modelu vězení – nota bene zrovna toho, ve kterém je člověk aktuálně zavřený? Historie nás učí, že to není nic zase až tak neobvyklého. To, co v tomto směru dokázala dvojice odsouzených z Věznice Jiřice, je však pozoruhodné. „Jedinečný model,“ představila v pondělí Vězeňská služba ČR výsledek jejich úsilí na twitteru.

Za několik měsíců dokázali vězni z Jiřic postavit nasvícenou maketu areálu věznice, která by byla chloubou jakékoliv mezinárodní výstavy týkající se tvorby ze špejlí. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický