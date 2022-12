Stály se i fronty

Původně se začínalo očkovat v prvním patře v malém společenském sále. Když však v rámci loňského roku epidemie několikrát nabrala na síle a na očkování se stály dlouhé fronty, přesunuly se týmy lékařů, sester a dobrovolníků do velkého sálu. Zdraví mělo přednost před kulturou, která byla ostatně v té době prakticky zakázaná.

Poslední adventní neděli v Nymburce zpříjemnila zvonkohra a ohnivá show

První rozlučka s očkovacím centrem byla naplánována už na loňské září. To se ale brzy ukázalo jako předčasné a po zpoplatnění covidových testů se opět začaly stát na očkování v Obecním domě zvaném Kokos dlouhé fronty. Zdravotníci působili v prvním patře domu až do letošního jara. Na léto se pak očkovací centrum přesunulo do areálu nemocnice do prostor infúzní ambulance.

Později se však tým zdravotníků vrátil do Kokosu, i když už jen do přízemí. V něm bylo zřízeno mnohem skromnější administrativní centrum a jen několik zástěn, za nimiž se očkovalo. Nefungovalo také denně, ale v poslední době už jen v pondělí a v pátek. „Lidí chodilo různě; Někdy šedesát, někdy i sto za den,“ řekla lékařka v poslední očkovací den.

Centrum v Městci nezavírá

Druhé regionální očkovací centrum funguje v královéměstecké nemocnici. I když i v něm omezili jeho provoz kvůli menšímu zájmu, definitivně se zatím končit nechystá. „V říjnu a listopadu jsme se snažili vypisovat termíny zhruba jednou za 14 dnů. Očkovali jsme i ve svátek 17. listopadu, kdy přišlo kolem 150 lidí. Obecně chodí tak 300 lidí měsíčně, když budu počítat říjen a listopad,“ řekla koordinátorka městeckého očkovacího centra Daniela Kuželová.

Video, foto: Poděbradským náměstím zněly hity Karla Gotty i energický gospel

Pokud někdo v tuto chvíli zavolá s objednávkou na očkování, odkáže jej na první lednový týden. „To budeme vypisovat další termíny, které zveřejníme,“ doplnila Kuželová.