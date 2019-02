FOTO: Na divadle vyměňují obří okna

Nymburk – V prostoru před Hálkovým divadlem se to v posledních dnech hemží nejen návštěvníky ve večerních hodinách, ale také lidmi, kteří vyměňují obří portálová okna. Jedná se o dvě okna na severní straně do Tyršovy ulice a dvě okna na jižní straně do dvora ZŠ Tyršova.

„Práce jsou prováděny za provozu divadla a v režimu vyhovujícímu divadlu. Termín dokončení demontáže a montáže prosklených stěn byl navržen po dohodě s vedením divadla a zhotovitelem do 27. června," uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro divadlo je místní firma Nevšímal, hodnota celé zakázky činí 2,2 milionu korun.

Autor: Miroslav Jilemnický