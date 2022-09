Foto: Do Vánoc už zbývá méně než 100 dnů, opět informuje cedule za výlohou

Je to tradice, která někoho rozčiluje, jinému vykouzlí úsměv na tváři. Řeč je o ceduli za výlohou obchodu stojícího v rohu náměstí při ústí do Palackého třídy v Nymburce. Upozorňuje na to, že ačkoliv léto teprve končí, podle počtu dnů jsou Vánoce prakticky za dveřmi. Na poutači je nápis Vánoce přijdou za X dnů. Počet dnů obsluha každý den aktualizuje.

Cedule upozorňuje na to, že ačkoliv léto teprve končí, podle počtu dnů jsou Vánoce prakticky za dveřmi. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický