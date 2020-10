Policejní vůz se speciálním rámem vpředu projíždějící po lázeňské kolonádě. Tedy v místech, kde se za běžných okolností smí pouze pěšky. Snímek na sociální síti vyvolal bouři ohlasů. Řadu kritických, které vytýkají policistům způsob výkonu jejich služby. Ale také těch, kteří se jich zastávají a ochranu nad frekventovaným místem v podobě prvosledové hlídky vítají. K tomu, proč se na kolonádě objevuje zmíněné policejní auto a jaké úkoly v této lokalitě plní, se vyjádřil i nejvýše postavený policista na Nymbursku, policejní rada Marek Šmíd.

Auto prvosledové hlídky s ochranným rámem projíždějící po poděbradské kolonádě vzbudilo ve městě rozruch. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

V jednom komentáři kritizujícím policisty zazněla připomínka, že by po kolonádě měli chodit pěšky a využívání služebního vozu je ukázkou jejich lenosti. To policejní rada Marek Šmíd odmítá a vysvětluje důvody, proč je hlídka motorizovaná a dokonce by za běžných okolností svoje auto neměla opouštět. „Rozhodně se nejedná o policisty, kteří by se nemohli projít „po svých“. Nejsou líní, naopak mají výbornou fyzičku a specializovaný výcvik. Jde o to, že pěšky ani chodit nemohou, neboť se jednoduše řečeno nesmí hnout od svého auta. Jako prvosledová hlídka jsou určeni k zásahu proti nebezpečným pachatelům. Kdyby třeba došlo k útoku pachatele střelnou zbraní, jsou to právě oni, kdo mají v autě nadstandardní vybavení k zásahu – vylepšenou balistickou ochranu, balistický štít, dlouhé zbraně, ale i zdravotnické zařízení AED,“ uvedl policejní rada.