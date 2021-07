Firma stavící kruháky v Nymburce končí. Nová musí mít hotovo do konce října

/FOTOGALERIE/ Kraj, který je hlavním investorem stavby kruhových objezdů u nemocnice, ukončil spolupráci s firmou Mage, která byla doposud hlavním zhotovitelem. Vypíše nové zkrácené výběrové řízení a chce co nejrychleji předat stavbu jiné firmě, která zaručí dokončení prací do konce října letošního roku. „Je to v tuto chvíli jediné možné rozhodnutí a klíčový řez,“ uvedl v pondělí přímo na staveništi náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka.

Situace na stavbě druhého kruhového objezdu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Rozhodnutí padlo v pátek, kdy stávající firma nedokázala zaručit, že povrch na druhém objezdu bude hotový do konce srpna, což byl stávající, už posunutý termín pro dokončení. „Nechceme místní nechávat v nejistotě, že by stavba v letošním roce nebyla dokončena," doplnil náměstek hejtmanky. Součástí smlouvy s novým zhotovitelem má být také závazek, že firma opraví první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn, který byl podle kraje zhotoven nekvalitně a nebyl tak doposud převzat jako hotové dílo. Kromě jiného se drolí vnitřní prstenec. „Je to nekvalitně odvedená práce a součástí dohody o ukončení činnosti stávající zhotovitelské firmy je i fakt, že jim nebude proplaceno to, co bylo odvedeno nekvalitně," konstatoval Martin Kupka. Nový zhotovitel by také měl mít ve smlouvě zakotveno, že opraví stávající objízdné trasy. Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Jana Lichtnegera by scénář prací měl vypadat tak, že nejprve bude dodělán stávající druhý kruhový objezd, a poté firma opraví ten první. I v tomto případě se totiž čeká opětovné uzavření klíčové křižovatky u Mlejna. „Poptáváme na nového zhotovitele firmy, u nichž jsme si jisti, že svojí kapacitou a kvalitou práce dokážou takovou zakázku zvládnout a dodělat," řekl ředitel krajských silničářů. Práce na druhém kruhovém objezdu by se podle představitelů kraje měly zastavit jen na minimálně nutnou dobu. Starosta Tomáš Mach nabídl zástupcům kraje četnější kontrolní dny. „Věřím, že nová firma práce zvládne tak, abychom nepřešli s pracemi do zimních měsíců. Jde jak o čas, tak o kvalitu," zdůraznil starosta Změna zhotovitele v součtu s rychle stoupající cenou některých stavebních surovin také opět navýší rozpočet celé akce. Z původních 15 milionů už byla do současnosti navýšena na 31 milionů a nyní ještě další miliony kraji musí vyčlenit. „Řádově by se mělo jednat o 5 až 6 milionů korun," uvedl Martin Kupka. Podle původních předpokladů měly být oba kruhové objezdy hotové loni v září.