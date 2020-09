Kraj je hlavním investorem stavby. Proto nymburská radnice požádala krajský úřad o vyjádření vzhledem k opakovanému posunu termínu dostavby kruhových objezdů. „I přes veškeré ujištění zhotovitele je nyní již jisté, že nemůže dokončit okružní křižovatky v požadovaném termínu 29. září. Zhotovitel na KSÚS zaslal 28. srpna dopis se žádostí o prodloužení termínu dokončení díla, a to na dokončení nynější druhé etapy z 5. září na 29. září a 3. etapy do 20. prosince,“ potvrdil Zdeněk Škaloud z odboru dopravy Středočeského kraje.

První kruhový objezd by tak byl i s možností odbočení na náměstí dokončen do 29. září. Stavba druhého objezdu, která vyřadí z provozu křižovatku Boleslavské třídy a Zbožské, by ale byla hotová až před Vánoci. S tím ale nesouhlasí silničáři, kteří potřebná povolení pro uzavření silnic vydávají. „Jelikož je tato změna pro KSÚS nepřijatelná, bude to projednáváno s právním zástupcem, kdy následně bude vydáno stanovisko k této žádosti,“ konstatoval Zdeněk Škaloud.

Jak tedy celá situace skončí a především kdy budou kruhové objezdy kompletně hotové, v tuto chvíli nikdo nedokáže říci.

Stavbu provázejí technické obtíže spojené se špatně zakreslenými sítěmi. Kvůli tomu musí firma neustále přerušovat stavební práce a čekat na desítky povolení k manipulaci se sítěmi, které jsou v reálu na jiných místech, než jsou zakresleny v dokumentech.

Kdy kraj rozhodne o příštích krocích, také není v tuto chvíli zřejmé. „O dalším průběhu výstavby kruhových objezdů na Boleslavské třídě budeme informovat,“ píše Zdeněk Škaloud v informaci pro nymburskou radnici.