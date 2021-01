Po takovou dobu by měli řidiči čelit na jaře dalším komplikacím spojeným s objížďkami. Kdy přesně firma začne se stavbou, zatím jasné není.

Oficiálně by zimní období mělo trvat do 31. března. To potvrdila i mluvčí kraje Helena Frintová. „V současné době probíhá zimní technologická přestávka. Důvodem je provádění a vedení zimní údržby, která je stanovena od 1. listopadu do 31. března. Zahájení stavby se bude odvíjet od vydání uzavírek na Městský úřad Nymburk a počasí,“ uvedla krajská mluvčí.

Podle informací Deníku však může stavba v případě mírnějšího počasí začít ještě před začátkem jara. Firma by mohla kolem půlky února podat žádost, která by obsahovala souhlas dopravního inspektorátu, krajských silničářů, vyjádření nymburské radnice a v neposlední řadě plán na přemístění zastávek autobusových linek. Pokud by získala potřebná povolení a bylo zároveň i vhodné počasí, mohla by stavba začít dříve než po konci zimního období.

Současný provizorní kruhový objezd u bazénu by se měl značně rozšířit a jeho okrajové části by měly zasahovat do zeleně v parku poblíž zdravotní polikliniky. Město právě kvůli tomu před časem složitě vykupovalo potřebné pozemky.

Stavba samotného kruháku by podle kraje měla trvat několik týdnů. „Zhotovitel má nyní, dle smlouvy o dílo, přibližně měsíc a půl na dokončení díla,“ doplnila Helena Frintová.

Oba kruhové objezdy se podle původních plánů měly stavět už před několika lety. Z různých důvodů se ale akce odkládala a začala až v loňském roce. Výstavbu prvního objezdu provázela řada problémů. Dokumentace o položení sítí a kabelů neodpovídala realitě a stavební firma narážela na řadu překážek, kvůli nimž musela jednat s množstvím úřadů a získávat další povolení, se kterými původně nepočítala.

I kvůli tomu se řadu týdnů na první pohled na stavbě nic nedělo a místní si stěžovali, že firma nepostupuje dostatečně rychle. Oba kruhové objezdy i se silnicí před nemocnicí měly být hotové v září. Místo toho byl odevzdán jen první kruhový objezd, a to až v listopadu.