Let It Roll

Největší festival drum'n'bassu Let It Roll na světě, který se koná na milovickém letišti, se uskuteční od čtvrtka 1. do soboty 3. srpna. Ti každoročně přilétají z celého světě. Na stránkách festivalu už najdeme seznam letošních vystupujících, přičemž i jména největších hvězd budou známá jen vyznavačům daného stylu taneční hudby. Takže dorazí na příklad Andy C, Dimension, nebo třeba Rudimental. Prodej vstupenek zatím nebyl spuštěn, ale ceny se dají očekávat i vzhledem k očekávané monstrózní zahajovací show a desítkám vystupujících z celé planety tradičně v řádech několika tisíc korun. Festival přísně dbá na ekologické zásady.