Hudební festival Let it Roll v Milovicích | Video: Deník/Michal Bílek

Petra Špitálská dnes 17:51

Na největší drum and bass festival na světě Let It Roll, který v Milovicích na letišti začal v prvním srpnovém dni a pokračuje až do neděle, zamířili i policisté. Návštěvníci mohou stejně jako v minulých ročnících využít i mobilní Pol Point, kde lze s policisty cokoli řešit, aniž by museli opustit festival.