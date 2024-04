Smažený sýr je ne příliš zdravým a milovníky vysoké gastronomie nechváleným pokrmem. Nicméně mezi hosty restaurací je to stále jedno z nejžádanějších, a tím pádem i nejprodávanějších jídel.

To Deníku potvrdil i provozní Michal Rasocha z nymburské restaurace U Gregorů. „Když se to objeví na jídelním lístku, je to jedno z prvních jídel, které dojde. Pořád jsou lidé, kteří cíleně chodí kvůli smaženému sýru a dají si ho pokaždé,“ řekl Rasocha.

Přitom v této restauraci je na stálém jídelním lístku smažená gouda za 199 korun. Což je cena, za níž je možné dát si polévku a jiné zdravější jídlo. „Je pravda, že zrovna u tohoto jídla nehraje cena až tak zásadní roli. Lidé by si jej zřejmě objednávali, i kdyby stálo mnohem víc,“ krčí rameny provozní od Gregorů.

Jak připravuje smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Zdroj: Youtube

V polední nabídce se na jídelním lístku objevuje i smažená variace sýrů s vařenými brambory a tatarkou za 164 korun. „To jsou obalené různé druhy sýrů, například gouda, hermelín a niva. Má to samozřejmě stejný úspěch jako klasický obalovaný sýr,“ doplnil Rasocha.

Stejnou zkušenost má i servírka Hana Kolesárová z motorestu Zavadilka, který leží na hlavním tahu mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví na pomezí obou okresů. „Máme ho na jídelním lístku několikrát týdně a vždycky je o něj obrovský zájem. To je jídlo, u nějž se nemůžete s jeho zařazením splést,“ konstatovala Kolesárová.

Smažák jedí i celebrity

Deník oslovil i některé známé osobnosti, jak to mají s oblíbeností smaženého sýru.

Výskyt a kvalitu smaženého sýru mapují už nějakou dobu nadšenci na Smažákomapě. A několik špendlíků zapíchli do mapy i na Nymbursku.

Představitelka pohádkových princezen, herečka, ale také autorka několika kuchařek a porotkyně na gastronomických soutěžích Markéta Hrubešová se smaženému sýru rozhodně nevyhýbá. „Já smažený sýr miluju. Ale je smažák a smažák. Když je připravený z kvalitního dobrého sýra, čerstvé strouhanky a není osmažený na oleji mnohokrát předtím prohnaném ve friťáku, tak je to parádička. Naopak když jde o nekvalitní sýr v zatuchlé strouhance a rozmáčený v oleji, tak to opravdu nemusím,“ řekla Hrubešová.

Ráda si dá smažený sýr i v restauraci. „Ovšem musím vědět, že to právě není restaurace toho typu, kde by se mi mohl stát ten druhý případ,“ prozradila herečka a milovnice dobrého jídla.

Pochoutka i v Senátu

Oblíbená specialita je to také pro místopředsedu Senátu, zemědělce a lesníka Tomáše Czernina. „Já mám vždycky spoustu fantazie a představ, když jdu do restaurace, co všechno bych si tam mohl objednat. A pak uvidím v nabídce smažený sýr a je rozhodnuto,“ směje se senátor za nymburský a jičínský obvod.

Přednost tomuto pokrmu dává i v jídelně Senátu. „Tam opravdu připravují skvělé pokrmy a je skutečně na výběr ze zajímavých jídel. Ale dávám si ho i tam,“ připustil Czernin.