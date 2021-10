Minulý týden byly trhy zrušeny z důvodu silného větru. Znovu se tedy Polabské farmářské trhy na nymburské náměstí vrátí po třech týdnech ve čtvrtek 4. listopadu.

Kdo by však nechtěl čekat tak dlouho na čerstvé potraviny či nápoje, může si na farmářské trhy zajet hned v pátek do Poděbrad, případně v sobotu do Milovic.