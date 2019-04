Jenže právě jeden z těchto manévrů se mu stal osudným, vrata jej přiskřípla a populárnímu Bohoušovi už nebylo pomoci. To se odehrálo loni 20. května. Samice se pak sama starala o mláďata. Ta ovšem z různých důvodů zmizela a zřejmě nepřežila.

Lidová vyprávění hovoří o tom, že labuť je jedním z nejvíce věrných tvorů. A za dané situace si dalšího partnera nenajde, v horším případě se utrápí steskem. Podle Luboše Vaňka ze Záchranné stanice pro handicapované živočichy na Huslíku to však není pravidlem. „Stává se to, že se partner po smrti toho druhého ustýská. Ale není to pravidlo. Často si najdou i dalšího partnera,“ řekl Vaněk a sám v případě opuštěné labutí samice na poděbradské plavební komoře konal.

Když na začátku podzimu zmizela poslední dvě mláďata, tak trochu podstrčil samici nového partnera. Ten se právě zotavil v jejich stanici. Šance byly podle jeho slov padesát na padesát.

Experiment sleduje od začátku také vedoucí plavební komory Milan Kaipr. V těchto dnech se naší redakci ozval s dobrou zprávou. „Přijeďte se podívat. Vypadá to, že to vyšlo. Ona klade vejce, v úterý tam měla tři. Střídají se při hlídání, jezdí si pro potravu,“ líčil Kaipr to, co jsme si ověřili na vlastní oči. Labuť se protahovala na vybudovaném hnízdě, jehož okolí zaměstnanci plavební komory obehnali nízkým plůtkem kvůli bezpečnosti. Labuťák, který se na zdymadle s novou partnerkou usadil, jezdil opodál na řece a sháněl si potravu. Zřejmě řasy pod hladinou Labe. Jakmile nás však poblíž hnízda zaregistroval, okamžitě přiletěl partnerce na pomoc chránit hnízdo.

K hnízdu se tak kromě labutí aktuálně dostávají jen další pravidelní zvířecí obyvatelé této lokality. Divocí králíci, kteří letos poprvé u plavební komory vyvedli mladé. „A taky jsem nedávno sledoval, jak se přímo až k hnízdu, když byla labuť opodál, přiblížila vrána šedivka. Ale zatím to vypadá, že vejcím neuškodila,“ říká Milan Kaipr.

Zda bude mít příběh nové labutí lásky happyend, budeme samozřejmě sledovat. „Pokud se tu skutečně usadí, je možné, že nový labuťák brzy dostane své jméno,“ usmívá se vedoucí plavební komory.