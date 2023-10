/FOTO, VIDEO/ Exotika, největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, malých opic a šelem s úžasným aranžmá exotických rostlin a stromů se koná až do neděle 29. října na výstavišti v Lysé nad Labem.

Výstava Exotika v Lysé nad Labem | Video: Michal Bílek

Otevřeno je v Lysé nad Labem až do neděle od 9 - 17.00 (v neděli od 16 hodin začínají odjíždět živé exponáty). Vstupné: dospělí 200 Kč, děti do 15 let, studenti, 65+ a ZTP 150 Kč, rodinné vstupné (2+2) 550 Kč, děti do 130 cm, ZTP/P zdarma. Pozor, na výstavu je zákaz vstupu se psy!