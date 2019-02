Nymbursko /FOTOGALERIE/ - Celý den strávil Marian Jurečka, lidovecký poslanec a někdejší ministr zemědělství v zemědělském Polabí. Navštívil Milovice, Benátky nad Jizerou, Lysou nad Labem a setkal se také s vězni v nedalekých Jiřicích. Do Lysé sice zavítal až na závěr své cesty, nicméně právě v tomto městě byla jeho přítomnost nejzásadnější.

Místní politici od něj očekávají pomoc při prosazení stavby nové tělocvičny u základní školy v Litoli. To vysvětlil zastupitel Karel Marek.

„Chceme, aby nám pomohl lobbovat za výstavbu nové tělocvičny u základní školy v Litoli. Rádi bychom i tímto krokem podpořili požadavky na rozšíření investičních dotací do obnovy škol včetně sportovišť a tělocvičen i bez požadavků na rozšíření kapacity školy. Děti jsou naše priorita a proto jejich kvalitní vzdělávání a sportování jsou pro nás klíčové,“ konstatoval Karel Marek, lídr uskupení KDU Lysá nás baví. Exministru Jurečkovi představil projekt Litolské tělocvičny přímo na místě.

Vybudovat novou tělocvičnu v Litoli, protože ta stará je ve špatném stavu a nářaďovna už se musela zbourat, bylo jedním z bodů volebního programu KDU Lysá nás baví, ale také ČSSD, která volby vyhrála a má post starosty. Přestože byl připraven projekt, vydáno územní rozhodnutí a dokončuje se stavební povolení, potřebné finance město do návrhu rozpočtu pro tento rok nezařadilo. Respektive uvolnilo na rekonstrukci pouhých 800 tisíc korun, což podle některých poslouží pouze na zbourání stávající budovy.

„Tělocvična je dobré téma. Mám zkušenost nejen od nás z obce, ale i z dalších obcí, které zdaleka nedosahují takové velikosti jako místní část Litol a mají přitom lepší tělocvičnu. Ta slouží nejen dětem, ale také ostatní veřejnosti a přispívá k prevenci obezity. To si myslím, že by mělo být aktivně řešeno ze strany vedení města, a já jsem panu starostovi Lysé nabídl podporu v této věci,“ nastínil Marian Jurečka.

Jeho první kroky při návštěvě však vedly do sousedních Milovic. „O Milovicích vím, že je to extrémně rychle rozvíjející se město s nejmladší demografickou strukturou v zemi, takže problémy, které mají, jsou svým způsobem specifické,“ konstatoval Marian Jurečka s tím, že město například řeší rozvoj školství, schopnost pokrýt rostoucí nároky z hlediska budov i učitelů, ale také do budoucna otázku středního školství přímo v Milovicích.

Pokud jde o dopravu, řeší se mimo jiné otázka prodloužení trati z Milovic do Mladé Boleslavi. To by podle Jurečky výrazným způsobem pomohlo nejen Mladé Boleslavi, ale i obyvatelům Lysé nad Labem či Milovic, kteří by měli rychlé dopravní spojení do Mladé Boleslavi, ať už za službami, lékařskou péčí nebo za prací.

Po setkání s vedením města Milovice odjel místopředseda KDU do věznice v Jiřicích, kde se setkal s ředitelem jiřické věznice Petrem Sukem, který hosta informoval o projektech, které pomáhají odsouzeným v následném nedelikventním životě na svobodě. Následně debatoval se skupinkou asi dvaceti vězňů. Vězeňský kaplan Robert Čovan označil toto setkání za jedno z nejsilnějších za celých osm let, co v Jiřicích působí. I na tvářích „drsných chlapů“ bylo znát dojetí.

„I když jsem nebyl za dobu, co jsem v politice, ve věznici poprvé, tak v Jiřicích mě opravdu zaujal projekt Otevřené věznice. To není běžné,“ popsal Jurečka s tím, že vězňové na sobě mohou pracovat, zlepšovat se a připravují se na návrat do společnosti. Pokud si vězeň získá důvěru, může jít například navštívit lékaře i bez ostrahy.

„Hodně mě v Jiřicích zaujaly prvky zemědělských projektů, chov jelenovité zvěře, ovcí či včelařství, včetně toho, že vězňové mohou získat na včelařské škole určitou odbornost. To všechno jsou věci, které působí pozitivně na rozvoj osobnosti vězně a zvyšuje se šance, že ten člověk už ve společnosti zůstane a nebude se vracet v rámci trestné činnosti do vězení,“ uvedl Jurečka.

Podle něj je důležité uvědomovat si, že vězeňská služba není jen ostraha a hlídání vězňů, ale že jejím cílem je změnit život lidí k lepšímu. „Pokud přijde vězeňská služba za politikem s tím, že chce snižovat kriminalitu a potřebuje k tomu finanční prostředky, tak jsem přesvědčen, že je to opravdu dobrá investice,“ poznamenal poslanec.

I přes všechna pozitiva ovšem přiznal, že atmosféra vězení je pro člověka, který přijde zvenčí stísněná, demotivující a depresivní. „Když si uvědomíte, že za mřížemi jsou někteří lidé třeba patnáct nebo dvacet let, to určitě není procházka růžovým sadem. Já bych ta nechtěl strávit ani minutu svého života,“ uzavřel Jurečka.

Kateřina Šťastná