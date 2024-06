Salon předváděcích, zánovních a ojetých vozů otevřel podnikatel Pavel Louda, jehož hlavní autosalon sídlí v nedalekých Choťánkách. „Naším cílem je prodávat auta do sedmi let stáří. Je po nich poptávka i mezi mladší generací a my jsme přesvědčeni, že takové centrum, jaké dnes otvíráme, je unikátní místem nejen v Česku, ale i v Evropě a zaplňujeme tím díru na trhu,“ řekl Louda.