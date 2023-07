Oprava izolace byla původním impulzem, který se nakonec rozvinul v celkovou úpravu prostoru mezi parkovištěm a domy. Proto práce na místě zdaleka nekončí a se zásadními úpravami, které by měly tisíce místních i návštěvníků města vnímat v příštích letech, se počítá ve druhé polovině letošního roku. Se stavebními pracemi, které mají vyjít na 20,8 milionů korun, se na místě počítá až do konce roku. Na opravy samotné terasy navážou i rekonstrukce chodníků směrem od lávky k divadlu a do Tyršovy ulice.