Zůstane Jedna radost?

Školu navštěvuje 340 studentů v šestnácti kmenových třídách. Počet přijatých dětí by se díky plánům nového majitele budovy mohl v budoucnu navýšit. Přitom o studium na této soukromé škole je každoročně velký zájem, ale kvůli kapacitě tříd se na řadu uchazečů nedostane. To potvrzuje i předseda školní rady Radek Váňa. „V letošním roce jsme z kapacitních důvodů mohli přijmout jen každého druhého zájemce. Hlásilo se k nám hodně žáků nejen z Poděbradska, ale i z Prahy a celého Polabí," uvedl Váňa.

Školu teď podle něj čeká další rozvoj, ke kterému přispějí i odborné praxe studentů v rámci firem holdingu Louda. Už nyní získávají studenti zkušenosti třeba v centrále Louda Auto v Choťánkách. Připravujeme studentské stáže také v dalších firmách holdingu, například v poděbradských sklárnách Crystal Bohemia nebo v Louda Reality," doplnil předseda školní rady. V budově působí i soukromá Základní škola Jedna radost.

Podle Pavla Loudy bude záležet na jejím vedení, zda bude chtít prostory budovy i v budoucnu využívat. „Ekogymnázium a Střední odborná školy využívá kromě této budovy i prostory na zámku. Záměrem je, abychom všechno dokázali sestěhovat na jedno místo, do budovy Na Hrázi. My nemáme úplně přesné informace, jak se chce Základní škola Jedna Radost rozvíjet dál. V tom rozsahu, jak tam působí nyní, počítáme s tím, že tam prostory pro ni mít budeme. V případě, že by se rozhodla jít svojí vlastní cestou, využijeme ty prostory pro Ekogymnázium a Střední odbornou školu,“ vysvětlil Pavel Louda.

Výměna ředitele

Pro pražskou vysokou školu byla poděbradská budova v ulici Na Hrázi v poslední době spíš ekonomickou zátěží. Je ve špatném technickém stavu a nákladná rekonstrukce bude nutností. Navíc vybraný nájem sotva pokrýval vložené náklady do každoroční údržby. Škola si proto nechala vypracovat posudek a jak už bylo uvedeno, na podzim došlo k odkupu budovy jednou z firem z Loudova holdingu. Podle informací severu Hlas Poděbrad získal podnikatel budovu za 60 milionů korun. Částku však zástupci firmy nechtějí potvrdit. „Vzhledem ke smluvnímu ujednání obou stran nebudeme částku za koupi budovy komentovat,“ řekl Deníku Jan Kroča, mluvčí holdingu Louda Auto.

Škola bude mít nové vedení. V něm od založení školy v první polovině 90. let působili manželé Lukavcovi. Zbyněk Lukavec ve funkci ředitele nyní po třiceti letech končí. Na konci ledna odchází do důchodu. „Panu řediteli patří velký dík za to, že během třiceti let vybudoval v Poděbradech hned dvě kvalitní střední školy, které působí v jedné budově a mají každoročně značný převis poptávky zájemců o studium," konstatoval Pavel Louda. Na pozici ředitele byl vypsán konkurz, zájemci se mohli hlásit do konce listopadu. Nový ředitel by měl nastoupit v prvním čtvrtletí příštího roku.