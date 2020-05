I během karantény se do stanice dostaly desítky nových přírůstků. Ošetřovatelé poskytli první pomoc a intenzivní péči holubům, poštolce, ježkům, králíku, zajíci, strakapoudovi, vrabcům, dlaskovi, puštíku, kuně, veverce, netopýru, kosu, výrovi, káněti, praseti divokému, motáku pochopovi, bažantu nebo zvonohlíku.

„Mezi raritní příjmy se zařadil sýc rousný, který má starou zlomeninu křídla, nebo celé hnízdo šoupálků dlouhoprstých,“ konstatoval Luboš Vaněk.

V současné době ve stanici začíná plná sezóna, která zahrnuje pravidelné krmení mláďat. Do toho zvířecí záchranáři také vyjíždějí pro nové pacienty. Na Huslíku již od počátku roku přijali přes 400 volně žijících zvířat, která byla zraněna v důsledku lidské činnosti. Dobrou zprávou je, že se téměř 60 % z nich podaří vypustit zpět do volné přírody. To samozřejmě obnáší finanční podporu, kterou má záchranná stanice od kraje, Českého svazu ochránců přírody, Ministerstva životního prostředí, z měst s rozšířenou působnosti a od dalších menších či větších sponzorů.

„Jsme velmi rádi, že i v této době se najdou instituce a lidé, kteří nás podporují. Věřím, že toto náročné období dokážeme zvládnout,“ uzavřel vedoucí stanice.