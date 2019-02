Místní EKO Gymnázium slavilo v sobotu na Jiřího náměstí a v kempu patnáct let od svého založení. „Patnáct let, to je takový puberťák,“ vtipkoval na náměstí ředitel EKO Gymnázia Zbyněk Lukavec. Kolemjdoucí mohli soutěžit u stánku s polními květinami, nebo si prohlédnout vazbu květin. Hostesky zpovídaly některé příchozí. „Vymysleli jsme takovou anketu, co by lidé vylepšili ve městě a komu konkrétně by dali květinu,“ uvedl Lukavec. Většina by darovala květiny blízkému člověku, někdo Jiřímu z Poděbrad, nebo hasičům. „V kempu nám děkovali absolventi, že se mohli po čase sejít,“ dodal Lukavec.