Nově budou osazena LED svítidla s teplotou chromatičnosti 2700 kelvinů, což znamená, že budou vyzařovat teplejší odstíny s nižší hladinou modré složky spektra. „Díky novým rozvaděčům s regulátorem půjde během noci měnit intenzitu světla. To vše přispěje k úspoře energie a zejména ke snížení negativního vlivu nočního svícení na lidský organismus a okolní ekosystém,“ uvedla Radka Kakrdová, mluvčí radnice.

V celém Polabci dojde k výměně sloupů, kabelových vedení a svítidel veřejného osvětlení. Při provádění prací musí řidiči počítat vždy s jednosměrným dopravním omezením. Výkopy budou zejména v zeleni a v ulici Jasmínová částečně v chodníku. Překopy vjezdů do soukromých pozemků budou řešeny tak, aby byl umožněn výjezd a vjezd. Ve Velkém Zboží půjde zejména o výměnu svítidel a v ulicích Nymburská, Nádražní a Za Drahou o částečnou výměnu sloupů a kabelových vedení.

Městu Poděbrady se podařilo na tuto akci získat dotaci ve výši 1,4 milionu korun z programu Efekt, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hotovo by mělo být do Vánoc, konkrétně do 19. prosince.