Po nedávném jednání se však zdá, že i v tomto případě se našel kompromis a stavbě cyklostezky by po schválení podmínek místními zastupiteli nemělo nic bránit.

Stávající labská cyklostezka vede od Kolína přes Libici nad Cidlinou k soutoku Labe a Cidliny u Poděbrad a dál kolem zámku v lázeňském městě, u hradeb v Nymburce až za Drahelice po okraj katastru obce Kostomlátky. Tam se mění postupně v terénní cestu a zejména v Ostré pak mizí docela. To by se v blízké budoucnosti mělo změnit.

Upozornil na to po zmíněném jednání krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. „Prodloužení až do Lysé nad Labem několik let brání spory o vedení trasy na katastru obce Ostrá. Skloubit požadavky ochrany přírody, obce a chatařů se zdálo téměř nemožné. Nechci to zakřiknout, ale po jednání všech zúčastněných v Ostré mám pocit, že jsme dosáhli řešení přijatelného pro všechny,“ uvedl radní na sociální síti.

Podle našich informací byl neřešitelným problémem především požadavek místních chatařů, kteří pochopitelně nechtěli mít frekventovanou cyklostezkou narušen klid. Jednání však údajně našlo takové řešení, že cyklostezka nepovede v těsné blízkosti chat, ale až za nimi. „Návrh dohody musí ještě schválit zastupitelstvo Ostré,“ doplnil radní Petr Borecký.

Zatím není jasný časový horizont, kdy se mohou cyklisté na novou prodlouženou trasu těšit. Následovat by měla studie, zpracování projektu a také vyčlenění peněz z krajského rozpočtu na stavbu. A zařazení akce do zásobníků krajských projektů. Horizont několika let však v tuto chvíli není nereálný.

Labská cyklostezka je společně s loučeňským zámkem a milovickým zábavním parkem jedním z největších turistických lákadel regionu. Každoročně po konci zimy se zaplní tisícovkami cyklistů, ale také bruslařů, kteří oceňují jak rovinatý profil trati, tak také doplňkové služby včetně možnosti občerstvení. Podle trati také naleznou několik zajímavostí, včetně zmíněných nymburských hradeb.