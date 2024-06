Policie událost zveřejnila na konci minulého týdne. Samotná událost se odehrála v neděli 16. června po 11. hodině dopoledne. Policisté z milovického oddělení hlídkové služby Josef Ptáčník a Ondřej Zbýň byli na místě během dvou minut od chvíle, kdy dostali oznámení z operačního střediska.

Po příjezdu hlídky na místo ležel pětasedmdesátiletý muž na zemi a nejevil známky života. „Policisté zjistili, že muž byl na projížďce na kole a poté, co z kola sesedl, se mu udělalo nevolno a zkolaboval,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

close info Zdroj: Policie ČR zoom_in Zleva Ondřej Zbýň a Josef Ptáčník z milovického oddělení hlídkové služby.

Policisté proto na nic nečekali a začali okamžitě s resuscitací. Při ní použili i přístroj AED, který doporučil jeden elektrický výboj. Ostatní dva výboje přístroj už nedoporučil, proto policisté pokračovali v resuscitaci sami, a to až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si seniora následně převzala do péče s podezřením na prodělaný infarkt.

Díky rychlému dojezdu a včasné resuscitaci ze strany Josefa a Ondřeje a následné zdravotnické péči ze strany záchranářů a lékařů se seniorovi podařilo zachránit život. „Všem, kteří se na jeho záchraně podíleli, patří velké poděkování a pánovi přejeme brzké uzdravení,“ doplnila policejní mluvčí.