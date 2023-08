Zejména nymburské ženy se často v rámci různých setkání a průzkumů zmiňovaly o tom, že v nabídce služeb chybí v Nymburce jinde vyhledávaná a oblíbená prodejna DM drogerie . První dobrou zprávou bylo oznámení z letošní zimy, že právě tato prodejna by mohla být součástí nového nákupního centra, které vyroste v Zdroj: Jan Lakomý severní průmyslové zóně. Měla by stát přímo u hlavního boleslavského tahu u odbočky na Bobnice. Hlavní prodejnou na tomto místě bude obchod řetězce Lidl. Dalšími prodejnami mají být typově ty s oděvy a obuví. Jednou ze zvažovaných prodejen měla být právě DM drogerie. „V tuto chvíli ještě nemá řetězec Lidl podepsané smlouvy s dalšími obchody. Jestli vyroste pobočka DM drogerie i tam, v tuto chvíli nevíme,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Otevření v srpnu

Aktuálně tedy platí, že první nymburská pobočka otevře na Zálabí. Potvrdil to místostarosta Vocásek. „Ano je tomu tak, provozovna DM bude otevřena koncem srpna na místě bývalé provozovny Okay elektro v ulici Pražská 2261,“ uvedl Vocásek. Na místě v těchto dnech probíhají stavební úpravy. U obchodu jsme potkali i zástupce drogistického řetězce, který potvrdil příchod firmy do Nymburka na Zálabí.

O možnosti otevření prodejny v severní průmyslové zóně u chystaného Lidlu nic neví. „O tom slyším opravdu poprvé, jako firma o žádné takové nabídce nevíme,“ řekl zástupce DM drogerie. Nejbližší pobočka zmíněného řetězce drogerií sídlí v sedm kilometrů vzdálených Poděbradech v rámci areálu Tesca. Prodejny nabízí například přírodní kosmetiku, líčení, prací prostředky, ale třeba také bylinkové čaje. Muži si v pobočkách najdou například pleťové krémy či spreje.